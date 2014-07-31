Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление физической культуры и спорта по ЗКО. Третий этап Кубка Казахстана проходил с 15 по 24 июля в Шымкенте. В программу соревнований входили рейтинговый турнир для всех возрастов, личный турнир до 14 лет и личный турнир до 10 лет. Каждый турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров. Из шахматистов Западно-Казахстанской области лучший результат показала воспитанница ДЮСШ №2 Лаура АБДИЛДАЕВА. Участвуя в турнире до 10 лет, она набрала 7,5 очков из 9-ти возможных. В итоге среди 76-ти участников Лаура заняла второе место, и первое место среди девушек. В рейтинговом турнире лучший результат среди шахматистов ЗКО показала семнадцатилетняя Айсезим МУХИТ. Она набрала 5,5 очков из 9-ти возможных. Надо отметить, что Айсезим в этом году стала чемпионкой Казахстана дважды в разных возрастных категориях. В этом же турнире участвовали и другие западноказахстанские шахматисты. Так, Дмитрий СЕРГЕЕВ набрал 4,5 очка, Алихан ИРГАЛИЕВ- 4 очка, Серикбай АБДИЛДАЕВ - 2 очка. Стоит отметить, что шахматисты нашей области являются постоянными участниками различных турниров не только республиканского уровня, но и международного.