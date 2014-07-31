Иллюстративное фото с сайта u-f.ru30 июля примерно в 15.30 пограничный наряд КНБ РК на пропускном пункте "Аксай авто" при досмотре транспортных средств задержал гражданина РФ. - Мужчина следовал из РФ в Казахстан на автомашине "МАN", 102 регион, с прицепом, - рассказал Сергей ЧЕРЕНКОВ. - При досмотре автомашины была обнаружена сырая нефть, согласно накладной 27 тысяч 963 килограмма. Причина задержания - отсутствие надлежащих документов для провоза товара, к примеру, в международной товарно-транспортной накладной отсутствовали печати отпускающей компании, контроля качества и таможенной службы. По словам Сергея ЧЕРЕНКОВА, груз и сам россиянин через границу не пропущены и находятся на пропускном пункте. Материалы дела будут переданы для расследования в финансовую полицию. К слову, с начала нынешнего года это уже второй случай незаконного провоза нефти и нефтепродуктов через границу. В мае был задержан мужчина, который из Казахстана в Россию попытался перевезти сырую нефть. Сейчас данное дело также расследуют органы финансовой полиции.