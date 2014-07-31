"Актобе" и румынская "Стяуа" сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в Бухаресте 6 августа. У румын отличились Клаудиу КЕШЕРУ и Андрей ПРЕПЕЛИЦЭ, у актюбинцев - Валерий КОРОБКИН и Роберт АРЗУМАНЯН. Напомним, что "Актобе" во втором раунде обыграл тбилисское "Динамо" по сумме двух встреч со счетом 4:0, а "Стяуа" взяла верх над норвежским "Стремсгодсетом" с общим счетом 3:0. Игру в «Актобе» смотрели 14 000 человек на стадионе. Тем, кому не достались билеты, смотрели матч на экране у стадиона. Там собралось более 2000 человек. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже Максима ТОКАРЯ.