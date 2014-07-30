В Актобе задержан мошенник, который решил подзаработать на продаже поддельных билетов на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между командами «Актобе» и румынской «Стяуа», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». bilet По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, информация о мошеннике поступила в Центр оперативного управления полиции 29 июля в 21.30. 24-летний молодой человек торговал билетами возле Центрального стадиона. Бдительные покупатели заподозрили неладное из-за поддельного знака на билетах. - Продавец был задержан оперативно-следственной группой Заводского отдела полиции, он на месте добровольно сдал 16 штук поддельных билетов, - рассказали в пресс-службе ДВД. - В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, имеющих отношение к данному преступлению. Матч «Актобе» - «Стяуа» состоится сегодня, 30 июля, в 20.00 на Центральном стадионе Актобе.