США вслед за ЕС ввели новые санкции против Москвы
Президент Обама выступил перед журналистами на лужайке у Белого дома Президент США Барак Обама заявил, что Америка присоединяется к ЕС и вводит против Москвы новые санкции в сфере энергетики, обороны и финансов. По его словам, новые экономические меры призваны затруднить доступ российским банкам к рынкам капитала и нанести удар по российской экономике, наказав Москву за продолжающуюся поддержку сепаратистов на востоке Украины. Наказание за Украину "Серьезные санкции, которые вводятся с сегодняшнего дня, призваны оказать дополнительное давление на Россию, в том числе на окружение Путина и компании, которые способствуют незаконной деятельности России на Украине", - заявил американский президент. "Мы прекращаем экспорт отдельных товаров и технологий для российского энергетического сектора, - пояснил далее Барак Обама. – Мы распространяем наши санкции на другие российские банки и оборонные компании. И мы замораживаем кредиты, которые способствовали экспорту товаров в Россию, а также финансирование проектов экономического развития в России". Ранее министерство финансов США включило в список организаций, на которые распространяются санкции, еще три российских банка: ВТБ, "Банк Москвы" и "Россельхозбанк". "Это не новая холодная война" В ответ на вопрос одного из журналистов, не означают ли новые санкции начало "новой холодной войны", Барак Обама ответил весьма однозначно. "Это не новая холодная война, это весьма конкретная мера, касающаяся нежелания России признать за Украиной право выбирать собственный путь, - подчеркнул Обама. - Если вы послушаете президента Порошенко, если вы послушаете украинский народ, вы увидите, что все они говорят о желании установить добрососедские отношения с Россией. Однако они не могут допустить, чтобы Россия вооружала сепаратистов, которые занимаются разрушительной деятельностью на востоке Украины, подрывая тем самым способность Киева к мирному самоуправлению". Судя по всему, первым из российских чиновников на заявление Барака Обамы отреагировал заместитель премьер-министра правительства России Дмитрий Рогозин, написавший в Twitter, что "решение Обамы наложить санкции на ОСК (Объединенную судостроительную корпорацию России) - верный знак того, что российское военное кораблестроение становится проблемой для врагов России". Санкции ЕС Ранее лидеры стран Евросоюза согласились ввести новый пакет санкций против России в ответ на политику Кремля в отношении Украины. Новые санкции ЕС лишат российские банки с государственным участием возможности заимствований в ЕС на срок более 90 дней и ограничат экспорт в Россию передовых технологий в области добычи нефти. Как передает агентство Рейтер, санкции не коснутся газовой отрасли, обеспечивающей значительную часть потребностей ЕС в этом топливе. Санкции вводятся сроком на год, но через три месяца европейские дипломаты соберутся, чтобы оценить их эффективность. Все детали санкций станут известны в среду. В этот же день ЕС назовет имена очередной группы россиян, подлежащих запрету на въезд в европейские страны и замораживанию активов на территории Евросоюза.