Цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане останутся прежними минимум до сентября, заявил министр нефти и газа Узакбай Карабалин. Иллюстративное фото с сайта izh-leha.ru Иллюстративное фото с сайта izh-leha.ru - С 1 августа цены на бензин и дизтопливо останутся прежними, - сказал Карабалин на брифинге. По его словам, цены не изменятся "как минимум" до сентября. - Это обсуждение началось, оно продолжается, озвучивается в рамках заседаний в АРЕМ, у нас в министерстве, в минэкономике, и в целом в правительстве. Но это не означает, что бензин с каждым обсуждением дорожает, как вы видите, стабильность сохраняется, - отметил глава ведомства. Напомним, ранее с СМИ появилась информация, что с первого августа 2014 года цены на бензин повысятся в среднем на 30 тенге. Предельные розничные цены на бензин АИ-80, АИ-92 и дизтопливо в Казахстане регулируются государством и составляют в настоящее время 89 тенге за литр, 115 тенге и 102 тенге соответственно. Источник: NUR.KZ