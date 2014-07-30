Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Актюбинской области задержали 24-летнюю женщину и её 48-летнюю мать, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Женщины пытались продать девочку, которой от роду было всего два дня.  Подозреваемым она приходилась родной дочерью и внучкой. - По оперативной информации, организатором данной сделки выступила старшая из подозреваемых - бабушка новорожденной, которая с мая текущего года начала поиски клиентов для будущего ребенка, и в качестве оплаты требовала двухкомнатную квартиру в Актобе, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - После неоднократных встреч и телефонных переговоров с подозреваемой была достигнута договоренность о продаже ребенка за 1 млн. 600 тысяч тенге. По информации ДВД, 27 июля текущего года 24-летняя женщина родила девочку в  отделении родовспоможения БСМП Актобе, после чего мать роженицы стала требовать деньги с целью передачи новорожденной сразу после выписки из больницы. 29 июля фигуранты данного преступления были задержаны во время передачи 8 тысяч 800 долларов и передачи ребенка. В роли покупателей выступили оперативники ДВД. В настоящее время решается вопрос об определении новорожденной в дом малютки «Үміт». Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело по ст. 133 ч.2 УК РК «Торговля несовершеннолетними в группе лиц по предварительному сговору».