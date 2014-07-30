тай" Асия НУРТАЗИНА. - У нас имеется свой собственный КАМАЗ, но у него нет манипулятора. При покупке кирпича мы говорим покупателям, что кирпич мы загружаем сами, но вот выгружать придется им самим. Многих это не у

страивает, несмотря на то, что доставку осуществляем бесплатно. Нам нужен манипулятор на КАМАЗ. Мы интересовались в фонде "ДАМУ", и они предложили нам приобрести новый КАМАЗ с манипулятором в лизинг. Но мы лизинг не потянем. Обращались в Самару, они готовы установить манипулятор на наш КАМАЗ, но все это стоит денег, которых у нас нет.

По словам, в рамках тюремной реформы утвержден план мероприятий, и одним из пунктов плана является занятость осужденных с оплатой их труда. И сегодня здесь обсуждали проблемы привлечения предпринимателей на промзону. В настоящее время на территории РУ-170/2 работают два предпринимателя - это ИП "Нартай" и ИП "Джилкайдаров". У первого предпринимателя швейный и деревообрабатывающий цеха, и цех металлоизделий. второй производит термоблочный кирпич и железобетонные изделия. На каждого предпринимателя на сегодняшний день работают по 14 осужденных. - Сейчас на территории промышленной зону РУ-170/2 имеются три участка, один из которых 500 квадратный метров, второй - 300 квадратных метров, кстати, на этом участке уже есть заложенный фундамент, и третий участок площадью 650 квадратов, - рассказал. - Земля промышленной зоны является государственной, но предприниматели могут возводить там легкие сооружения из металлических каркасов, скажем. О том, что трудоустройство осужденных необходимо, отметил иПо его словам, сейчас содержание одного заключенного в Казахстане обходится в 595 тысяч тенге в год. Между тем, осужденные должны еще возмещать ущерб, причиненный потерпевшим, и все судебные издержки, связанные со следствием. К примеру, только в РУ-170/2 содержится 700 заключенных, и они, согласно исполнительному листу, должны возместить ущерб на сумму 600 млн тенге. Даже из-за маленького долга по исполнительному листу осужденные не могут воспользоваться условно-досрочным освобождением. О своей проблеме рассказали бизнесмены, которые уже работают на территории тюрьмы. - Мы с сыном открыли здесь цеха по пошиву спецодежды и обуви, также производим сувениры, металлические изделия, - рассказал. - Детские площадки в Уральске - это наша работа. Мы готовы работать и дальше, но есть небольшие трудности. Во-первых, за аренду помещения мы платим почти 100 тысяч тенге. На одном из этих участков мы хотели бы на свои средства отстроить цеха. Поскольку земля государственная, продать цеха, если вдруг будем закрываться, мы не сможем. Хотелось бы узнать, можно ли списывать арендную плату из этого вновь отстроенного здания, ведь оно останется? Второй вопрос касается реализации товара. По словам бизнесмена, им нужны рынки сбыта. Например, они могут полностью снабжать спецодеждой самих заключенных, тем более цены у них ниже рыночных. - Я недавно встречал знакомого, который работает на Чинаревском месторождении, и рассказал ему о том, что спецодежду производят у нас, - ответил Адиль АХМУЛДИН. - Он готов дать образцы из спецодежды, у них работают около 400 человек, и если качество вашей продукции не будет уступать привозной, то они готовы заключить договор на поставку. Сложнее оказался первый вопрос. Как рассказал, они не могут изменить закон, согласно которому коэффициент арендной платы одинаков, независимо от того, голая земля там или есть какое-либо строение, исключений для отдельных граждан или юридических лиц не предусмотрено. В итоге на совещании было решено направить в правительство вопрос о внесении изменений в некоторые пункты закона о государственном имуществе. Проблемы второго предпринимателя были практически теми же: высокая арендная плата, рынок сбыта, а также покупка манипулятора. - Мы производит термоблочный кирпич, - рассказала- Вашему супругу сколько лет? - поинтересовалась- 25, - ответила Асия НУРТАЗИНА. - Тогда вы можете участвовать в программе стартапов, где условием является возраст предпринимателей, тем более у вас приоритетный бизнес, - рассказала менеджер "ДАМУ". - И вам нужна реклама. В центре обслуживания предпринимателей мы сделали уголок предпринимателей, где они оставляют свои визитки, эскизы работ. Это тоже своего рода реклама. За сим рабочие совещание закончилось, но руководство департамента уверено, что это только начало. Они предполагают, что с увеличением числа желающих открыть производство на территории колонии, вопросы еще будут возникать.Фото Медета МЕДРЕСОВА