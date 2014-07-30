Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 июля, в полдень на перекрестке проспекта Достык и улицы Досмухамедова произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Daewoo Nexia устроил затор на проезжей части из-за того, что у него лопнуло переднее колесо с водительской стороны. Как оказалось, водитель и его пассажир были в состоянии алкогольного опьянения и еле держались на ногах. По словам очевидцев, водитель резко затормозил и раздался хлопок, после этого из автомобиля никто не выходил. До приезда полиции на место прибыл знакомый водителя Daewoo Nexia и вытащил его из салона, забрав при этом ключи от машины. На место ЧП прибыли сотрудники УАП ДВД, которые забрали нетрезвого водителя в наркологию на медицинское освидетельствование. Документов на автомобиль в салоне полиция не обнаружила. Фото Медета МЕДРЕСОВА