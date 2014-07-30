Более тысячи водителей в пьяном виде задержаны с начала года в Атырауской области

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД Атырауской области. По данным полицейских сводок, с начала года по области было задержано более 1250 водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии. Всего в суд было направлено свыше трех тысяч административных материалов, из них больше половины водителей-нарушителей лишились своих прав. Самые свежие примеры нарушителей ПДД были зафиксированы в ходе республиканской акции «Пьяный водитель - преступник». За три дня акции на территории области было выявлено более 1 тысячи нарушений. В нетрезвом состоянии было задержано более полусотни водителей. По данным полиции, с начала года на территории области было совершено 183 ДТП, в которых погибли 29 человек, 213 получили различные травмы.