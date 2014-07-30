В Актобе в результате взрыва в туалете пострадала женщина

ЧП произошло 29 июля в туалете во дворе частного дома по улице Красина, пострадала 46-летняя женщина, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. По словам сотрудников лечебного учреждения, у женщины обожжено до 40% поверхности тела, диагностирован ожоговый шок. Сильнее всего обожжены руки, ноги и спина. - Мы услышали громкий звук, похожий на взрыв, и выбежали из дома на улицу, увидели, что туалет разрушен. Сразу же вызвали скорую, - рассказала родственница пострадавшей Жания САРСЕНБАЕВА. Судя по всему, как предполагает собеседница, в уборной, построенной в прошлом году из кирпича, была нарушена вентиляция. - Где-то год назад в этот туалет провалилась моя полуторагодовалая внучка, слава богу, тогда все обошлось, её вовремя вытащили и вызвали врачей, но с тех пор я всегда слежу за тем, чтобы дверь туда была заперта. А приехавшие после вчерашнего ЧП пожарные сказали, что в таких сооружениях дверь всегда должна оставаться открытой, и что у нас неправильно установлен воздухоотвод. Мы не думали, что может произойти такое, - заключила Жания САРСЕНБАЕВА. В настоящее время состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое.