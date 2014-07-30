В конце 2016 года парк культуры и отдыха планируется передать в частные руки. Население, естественно, против. А власти объясняют для чего, а главное, кому это нужно.
Парк оставьте народу
- Слышала, конечно, слышала, что власти собираются продавать парк культуры и отдыха, - возмущенно говорит жительница Уральска Айгуль МОЛДАШЕВА. - Очередное ноу-хау от властей! Уже не знают, что продать. Сами подумайте, продадут они парк и что? Думаете, частник будет также сидеть? Да он там первым делом вход платным сделает, понаставит свои аттракционы по бешеным ценам и все. Куда потом нам ходить, простым людям, у которых денег на все детские развлечения при нынешних-то ценах не хватает, не то, что по коммерческим? А куда больше можно пойти с детьми в Уральске? НЕКУДА! Нет у нас других аттракционов или мест, где можно было бы просто погулять. Я вообще в шоке пребываю. Говорят, что невыгодно. Но как, если туда ходят столько людей? Почти все с детьми, а если с ребенком, то просто так не уйдешь, обязательно посетишь пару каруселей, обязательно купишь сладости, обязательно купишь китайскую игрушку. Но ведь с этих денег идут арендная плата администрации, налоги государству. Почему он неприбыльный?
К слову, такое мнение у большинства уральцев.
Аренда высокая, а денег у людей нет
Между тем, арендаторы мест пока к новости о продаже парка относятся спокойно. Пока все на уровне слухов, и когда все претворится в жизнь и претворится ли вообще, неизвестно.
- Мы слышали о новости передачи парка в частные руки, но пока как к этому относиться, мы не знаем, нам не с чем сравнивать, - говорит арендатор Владимир КУЗНЕЦОВ
. - Парк все время был государственным и я даже не могу сказать, будет это хорошо или плохо. Вероятность, что частник придет и поставит здесь свои аттракционы, конечно, существует. Но, чтобы все это заново наработать, закупить те же катера, катамараны, скутеры - это все стоит немалых денег. Здесь нужно будет вложить немалые деньги. Да, честно говоря, и бизнес стал невыгодным. Аренда высокая - это раз, а два - нет у людей денег. В начале сезона после зимы людям хочется покататься, а потом интереса и средств уже нет. Здесь в парке все дорого, а у населения денег нет. Если сравнивать с 2007-2008 годами, сейчас вообще нет людей. То кризис, то девальвация, по людям все это чувствуется. Мы держимся только за счет приезжих, в основном из Атырау. Сезон короткий, к тому же это лето было холодным. А сейчас уже люди к школе собираются. Арендаторов кажется много, но на самом деле мало их. Ларьков много, но большинство из них закрылись, не тянут уже.
Новому владельцу нужно будет хорошо вложиться
По словам Владимира, который является арендатором с 2000 года, людей стало меньше и потому, что в парке нельзя употреблять алкоголь. Многие ведь хотят на природе организовать шашлыки с выпивкой, а нельзя.
- При государственном парке я не скажу, что было плохо, - говорит арендатор. - Да, плата есть, но при этом надо учитывать, что содержать парк тоже нужно. Нужно платить рабочим, нужно каждый день убираться в парке, знаете, сколько мусора здесь остается по вечерам? Мы зарабатываем, они зарабатывают.
Проблем в парке тоже не мало, например, каждой весной, после ухода арендаторов, остается бардак, который кто-то должен убирать.
- Май, июнь, июль и август - вот сезон, когда можно в парке заработать, - продолжает Владимир. - Зимой вообще в парке ничего нет, только коньки и лыжи, которые, впрочем, везде есть, а сюда еще приезжать надо. Если частник возьмет, то ему надо еще подумать. Потому что парк 9 месяцев простаивает, ему надо хорошо вложиться, чтобы привлекать людей и в зимнее время.
Государство - слабый менеджер
К слову, многим уральцам эта продажа напоминает историю с детскими садами, которые власти вначале отдали за бесценок, а потом выкупали за вполне реальные миллионы. Таких примеров только в нашем городе немало. Вот только чиновникам все понятно - так будет лучше, уверены они.
- Постановлением правительства от 31 марта 2014 года за №280 утвержден перечень организации коммунальной собственности, подлежащих приватизации, - рассказал директор антимонопольной инспекции по ЗКО Валихан РАЗОВ
. - В этот перечень включено 29 предприятий области, из которых 13 - это организации, в которых государство имело долю. Например, СПК "Орал" участвует при организации аграрных предприятий вместе с предпринимателями, и после того, как оно встает на ноги, СПК продает свою долю частникам.
- Государство не всегда является эффективным менеджером, - говорит Валихан РАЗОВ. - Это не говорит о том, что мы планируем продать все предприятия. Государство хочет дать предпринимателям шанс купить объект и развивать его. Парк никуда не денется. Передача в конкурентную среду – это, во-первых, повышение эффективности предприятия, во-вторых, привлечение инвестиций. Будет продажа, но с определенными условиями, мы это обсуждали с городским акиматом. Его целевое назначение не меняется, также не должно быть никакого разделения участков, строительства домов или коттеджей, и вход останется бесплатным. Это принципиальные моменты, которые не будут меняться. Предпринимателю дается возможность заменить, обновить аттракционы, возможно, поднимутся цены. Это и понятно, поскольку предприниматели должны вернуть вложенные средства, с другой стороны, если они установят слишком высокие цены, клиентов не будет.
- Есть у нас государственные предприятия, например, рынок "Ел-Ырысы", пользы от которого, конечно, есть, но не так много, - руководитель антимонопольной инспекции. - Изначально планировалось, что там будут бесплатные места для предпринимателей, чтобы цены были ниже. Но пока там цены такие же, если не считать ярмарок. Да, возможно, он на окраине, и люди не хотят туда ехать. Но если сравнить с рынком "Алтын алма", который недалеко от "Ел-Ырысы", он же смог развиться. Дело в том, что он частный. Предприниматель не спит ночами, чтобы развивать его, а на государственном предприятии сидит директор, который получает зарплату и добросовестно выполняет свои обязанности, но не более.
Найдем своего Абрамовича
Пока народ бушует, власти уверяют: дважды на одни и те же грабли не наступим!
Так, по словам замруководителя управления финансов ЗКО Тлепбергена КАЮПОВА
, в январе нынешнего года президент поручил правительству совместно с "Самрук-Казына" принять комплексный план по процедуре второй волны приватизации, который они и разработали.
- Министерством экономики и бюджетного планировании РК был проведен анализ деятельности государственных предприятий, - рассказывает Тлепберген КАЮПОВ. - По нашей области всего было 388 субъектов государственного сектора, из которых по итогам анализа 16 организаций в ЗКО подлежат приватизации. В 2014 году в частные руки будут переданы три организации: ТОО "Орал жер", ТОО "Баня №3" и ТОО "Бирлик мал зауыты", в 2015 году будут переданы 7 организаций, и в 2016 году - 6.
По словам замруководителя, многие уверены в том, что сейчас власти отдадут объекты за бесценок, а потом будут выкупать за большие деньги.
- Суть приватизации в том, что государство не должно заниматься в том виде деятельности, где есть конкуренция, чтобы развивать малый и средний бизнес, нельзя бояться и все держать в государственной собственности, - продолжает Тлепберген КАЮПОВ. - При продаже в частную собственность будут определенные условия. Есть понятие постприватизационный контроль, то есть государство не оставит объекты без внимания после продажи. Парк, если он будет продаваться, он не будет менять профиль, то есть останется парком. Если будут нарушения договоры, то продавец в лице государства оставляет за собой право взять его снова на свой баланс.
Все объекты перед продажей будут оценены независимым оценщиком, и все средства, вложенные государством в тот же парк (брусчатка, карусели, правый берег и мост, если они будут достроены к тому времени) будут включены в стоимость объекта. Продаваться государственное имущество будет через аукцион в электронном формате. При продаже в комиссии будут участвовать представители палаты предпринимателей, чтобы сохранить прозрачность продажи.
- У всех мнение, что всем уличным освещением, состоянием тротуаров, вывозом мусора должно заниматься государство, - говорит замруководителя управления финансов. - Некоторые СМИ заявляют о том, что эти предприятия продают, поскольку они нерентабельны, это не так. К примеру, будет продано МГК ДЭП. Да, будет частное лицо, которое будет осуществлять и заказ государства после участия в государственных закупках, за что ему будут перечислять деньги из бюджета.
К слову, не обязательно, что все объекты будут проданы. Если желающих приобрести парк или футбольный клуб "Акжайык" не будет, то они также и будут функционировать в качестве государственных.
Что еще отдадут частникам
В ЗКО в частные руки будут переданы 29 субъектов государственного сектора:
ГКП на ПХВ
: "Областной центр формирования здорового образа жизни", "Горкомхоз акимата Бурлинского района", "Городской парк культуры и отдыха".
ГККП
: "Центр переподготовки, повышения квалификации и обучения государственному языку государственных служащих", "Спортивный клуб "Сарыарка" в Бурлинском районе, "Спортивный клуб "Жигер" в Зеленовском районе, "Тургынуй Уральск".
ТОО: "Орал-Жер", "Бирлик мал зауыты", "Баня №3", "Ел-Ырысы", "Аксай-Кірпіш", "Жайык-цемент", "Батыс-Аксай-когамы", "Жайык-жарыгы", "Орал таза сервис", "Уральскгордорстрой", "МКО "Орал", "Licorice Kazakhstan", "Курылыс кум", "Нур-Батыр", "EvRo-Батыс", "Желаев кумтасы", "Жайык-недра", "Миргород кумтасы".
АО
: "Футбольный клуб "Акжайык", "Спортивный клуб "Акжайык", "Батыс Кунбагыс".
А также многоотраслевое государственное казенное дорожно-эксплуатационное предприятие – МГК ДЭП.
Фото Медета МЕДРЕСОВА