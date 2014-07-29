Региональный координационный совет ЗКО одобрил 5 бизнес-проектов

Сегодня, 29 июля, на заседании регионального координационного совета рассмотрели и одобрили 5 новых проектов. Общая сумма проектов - 94,2 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Типовое соглашение о сотрудничестве в рамках субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, лизинговым сделкам банков и прочим подписали министерство регионального развития РК, АО "Фонд Даму", акиматы, банки второго уровня и лизинговые компании. Сегодня было одобрено 5 проектов. Среди них "Приобретение оборудования для магазина и автосервиса, пополнение оборотных средств" ИП "Ишкулова Н.А", проект "Приобретение движимого имущества" для ИП "Ергалиев С,Е", проект "Приобретение движимого имущества в количестве 1 единицы для выполнения ремонтных и установочных работ на высоте" ТОО "МонтажТехСервис", проект "Пополнение основных средств - приобретение коммерческой недвижимости" (магазин) ИП "Optima-Servise" и проект "Приобретение основных средств автомашины МАЗ в общем количестве 2 единицы" ТОО "Barmus". Все проекты просили поддержки для субсидирования процентной ставки в рамках программы развития моногородов на 2012-2020 годы. - На сегодняшний день региональным советом было одобрено 5 новых проектов. Это проекты в сфере торговли, строительства, а также грузоперевозок. Если взять программу "Дорожная карта бизнеса-2020", то в рамках этой программы на сегодняшний день одобрено 336 проектов на сумму 45,8 млрд тенге. В целом предпринимательство в моногороде Аксай развивается хорошими темпами, по сравнению с 2013 годом активность бизнесменов возросла, - сообщил замакима ЗКО Марат КАРИМОВ.