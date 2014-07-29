Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО. vrachirebenok Как выяснилось, вечером 28 июля на машине скорой помощи в районную больницу Жанибекского района был доставлен 14-летний подросток с бытовой травмой - на него с высоты упал профлист. С диагнозом "Повреждение правой подколенной области с полным пересечением крупных кровеносных сосудов, сухожилий сгибателей, седалищного нерва и мышц, травматический шок 2-степени" он был госпитализирован. В экстренном порядке подростку была оказана первая помощь, врачи в течение нескольких часов боролись за его жизнь. Сегодня, 29 июля, санитарной авиацией сельчанин был доставлен в областную детскую больницу Уральска. - Мы сейчас как раз занимаемся этим ребенком, - рассказал директор областной детской больницы Арман КАЛИБЕКОВ. - Его состояние пока еще оценивается как тяжелое. vrachirebenok2 Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения ЗКО