Новый поселок Оркен возведут в Жылыойском районе Атырауской области в непосредственной близости от Тенгизского месторождения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». tengiz Здесь уже есть аналогичный поселок для работников ТШО - поселок Шанырак вместимостью более 6 тысяч человек. Новое строение позволит принять не более 5 тысяч. Объект планирует сдать в эксплуатацию в конце 2016 года. На церемонии закладки первого камня под новый поселок генеральный директор ТШО Тим МИЛЛЕР пояснил, почему было выбрано такое название для поселка нефтяников. - Вы знаете, что в казахском языке слово «оркен» означает процветание. Это название было выбрано нашими сотрудниками в ходе конкурса. Поселок Оркен был спроектирован с учетом самых последних достижений в области жилищных и рабочих условий, - сказал Тим МИЛЛЕР. Первый заместитель акима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ подчеркнул важность этого мероприятия. В частности и то, что поселок возводится для последующих специалистов будущего расширения ТШО. - Будущее расширение ТШО позволит увеличить объем добычи нефти на 12 млн тонн. С развитием планируемых проектов регион будет добывать более 50% от объема углеводородного сырья по республике. Помимо этого, предстоящие проекты позволят создать новые рабочие места. По нашим подсчетам, порядка 15 тысяч, - считает Гумар ДЮСЕМБАЕВ. Проект будущего расширения является одним из крупных проектов по увеличению объемов производства нефти на месторождении Тенгиз. Это позволит компании «Тенгизшевройл» добывать около 38 миллионов тонн в год. Проект рассчитан на 5 лет с общим объемом инвестиций более $ 20 млрд. Сколько выделено средств на строительство нефтяного поселка, в компании не уточнили. Известно, что возведением поселка займется группа компаний «ИСКЕР», которая привлечет на строительные площадки до 1,5 тысяч человек. tengiz2   tengiz3