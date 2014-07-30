Авария произошла в полночь 30 июля возле моста по улице Жангир хана недалеко от спортбазы "Динамо", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". DTP_tri_mashiny5 Автомашина марки "Митсубиши Паджеро" двигалась в сторону поселка Зачаганска, следом за ним ехал "Хёндай". В это время в сторону городу ехала "Приора", которая, по словам очевидцев, неожиданно выскочила на полосу встречного движения. Первый удар получил "Митсубиши", от удара "Приору" развернуло на 360 градусов и она въехала в "Хёндай". На месте аварии собралось несколько десятков зевак. Жертв и пострадавших не было, по крайней мере, когда на место ДТП прибыла машина скорой помощи, все участники аварии от госпитализации отказались. Некоторое время движение регулировали сотрудники управления административной полиции ДВД ЗКО. DTP_tri_mashiny4 DTP_tri_mashiny3 DTP_tri_mashiny2 DTP_tri_mashiny1 DTP_tri_mashiny Фото Медета МЕДРЕСОВА