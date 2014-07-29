Возле центрального стадиона несколько сотен человек открыто заявили о своём недовольстве руководством главной спортивной арены города в части реализации билетов на матчи «Актобе». По мнению участников акции, часть билетов попадает в руки спекулянтов с одобрения дирекции стадиона. Если механизм продажи билетов не станет более прозрачным, то участники нынешнего манифеста намерены провести еще не одну акцию протеста, где будут требовать увольнения нынешнего. Напомним, завтра, 30 июля, ФК "Актобе" играет с румынской командой "Стяуа". Видео с youtube Автор Rymbek Izgali