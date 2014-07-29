Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. par Чемпионат Казахстана по классическому парашютному спорту проходил в Алматы с 13 по 20 июля. В соревнованиях прияли участие 47 спортсменов из городов Астаны и Алматы, а также спортсмены Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей и Центра парашютной подготовки вооруженных сил РК. Сборную команду ЗКО на чемпионате представляли Илья КИТИН, Андрей ГРЕДАСОВ, Михаил ЗЕМЛЯНУШИН и старший тренер ЗКО по парашютному спорту Раис СЮНДЮКОВ. По результатам соревнований по групповым прыжкам на точность приземления сборная команда нашей области заняла 3 место. По итогам соревнований сборная ЗКО завоевала 3 серебряные и 4 бронзовые медали. А также второе место за выполнение трех упражнений: прыжки на точность приземления, прыжки с выполнением акробатических фигур в свободном падении и личном двоеборье в юниорском зачете занял Илья КИТИН. Выполнив норматив, Илья Китин стал мастером спорта Казахстана.