Уилская мечеть фото с avestnik.kz Уилская мечеть фото с avestnik.kz В Актюбинской области 42-летний экс-имам центральной мечети Уилского района осужден за убийство племянника черенком от лопаты, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трагедия произошла в Уилском районе в апреле текущего года. Около часа ночи 21 апреля племянник позвонил на сотовый своего дяди и потребовал, чтобы тот вышел на улицу, поскольку у него есть к нему срочный разговор. Экс-имам ответил отказом. Тогда пьяный родственник приехал на велосипеде к дому дяди, стал оскорблять и материть его. На судебных заседаниях подсудимый рассказывал, что взял черенок от лопаты, чтобы припугнуть племянника, который становился буйным после приема алкоголя. Увидев палку, пьяный мужчина отступил, тогда экс-имам решил проследить за тем, чтобы племянник доехал до своего дома и пошел следом за ним. - По пути нецензурная брань в мой адрес, а также в адрес моей матери, жены и дочерей не прекращалась. Человеку, далекому от таких слов, мне было очень тяжело слышать это. Я хотел лишь проучить его и замахнулся палкой, в этот момент он резко повернулся и пытался привстать с сиденья велосипеда, удар пришелся в голову, - рассказывал на суде бывший имам. Он сам отвез пострадавшего в больницу на попутке. Однако спасти 33-летнего отца четверых детей не удалось, в ту же ночь он умер, не приходя в сознание. Уилский районный суд, признав, что убийство было совершено в состоянии аффекта, назначил подсудимому лишение свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отметим, родственники заявили, что простили осужденного, который до 2012 года работал имамом в центральной уилской мечети. После он трудился в районном отделе внутренней политики, затем в ресурсном центре по работе с молодежью района.