Об этом сегодня на брифинге в департаменте финансовой полиции рассказал начальник управления ДБЭКП ЗКО, майор финансовой полиции Аскарбек МУКУШЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". finpol_brifing - 28 января текущего года Чингирлауским районным судом местный житель ОКСУКПАЕВ был приговорен к трем годам лишения свободы условно, который в 2012 году вступил в предварительный преступный сговор с гражданином Украины ЛОЗЕНКО и разработал механизм хищения нефти путем ее экспорта на Украину. Реализовывали они нефть под прикрытием одной местной фирмы, - рассказал Аскарбек МУКАШЕВ. - Сейчас следствие еще не закончено, идет расследование в отношении гражданина Украины, - говорит Аскарбек МУКУШЕВ. - Всего ущерб составил 200 млн тенге. Деньги осужденный ОКСУКПАЕВ не выплатил, в счет ущерба было изъято 30 вагонов с нефтью. Кроме этого, к семи годам ограничения свободы был осужден гражданин КАРЛЫБАЕВ, который путем незаконной врезки в магистральный нефтепровод "ЧНГКМ - Терминал Белес" совершил кражу нефти в объеме 51 куб/м. Ущерб составил 5,4 млн тенге. Незаконно добытую нефть он сбывал в ближайшие города РК под видом печного топлива. Также на брифинге рассказали, что в этом году за содействие в раскрытии финансовых преступлений семи гражданам ЗКО было выплачено 760 тысяч тенге. Всего за первую половину 2014 года департаментом финансовой полиции ЗКО было выявлено 72 коррупционных преступления. Одним из распространенных видов коррупционных преступлений является взяточничество, из которых по факту взятки было 11 случаев, дачи взятки - 6, посредничества во взятке - 1.