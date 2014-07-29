Об этом сообщает корресподент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областное управление образования. - В городе у нас аварийных школ нет, а по области их четыре, - говорит руководитель отдела планирования и анализа областного управления образования Виктория ЛИНЕНКО. - Еще две школы подлежат капремонту. Это школа в поселке Новопавловск и в Бокейординском районе. Сейчас там уже начался ремонт. На него выделено 153 млн тенге из областного бюджета. Если ремонт не будет завершен к 1 сентября, в местном акимате есть помещение, где дети будут обучаться. По словам руководителя отдела ПТО управления строительства ЗКО Тимура БАСАРОВА, на строительство новой школы в Чингирлау выделено 156 млн тенге, в этом году планируется освоит более 77 млн тенге. - Подрядчиком является строительная компания ТОО "Жасстрой", - говорит Тимур БАСАРОВ. - На сегодняшний день там идет кирпичная кладка, уже построено от фундамента до подоконников. Срок строительства школ шесть месяцев, поэтому планируем сдать к новому году. Подрядчики остальных школ еще не определены, потому как конкурс еще не завершен. - Также аварийной признана школа в поселке Юбилейном Теректинского района на 108 мест, - говорит руководителя отдела ПТО управления строительства ЗКО. - На ее строительство выделено 231 млн тенге, в 2014 году будет освоено 108 млн, ее мы сдадим к декабрю этого года. На строительство еще двух новых школ выделено более 503 млн тенге. Одна из них находится в поселке Жуалыой Чингирлауского района, а вторая в поселке Сарыколь Жангалинского района.