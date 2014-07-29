Напомним, 20 июля в 5 утра в районе ТД "Астана" на пересечении улиц С. Датова и проспекта Абулхаир хана был совершен наезд на пешехода. - Водитель автомобиля "Тойота Фортунер" Сейтжанов направлялся по улице Сырыма Датова в сторону рынка "Ел ырысы" на зеленый сигнал светофора. В этот момент пешеход КУЖАЕВ 1986 г.р. перебегал дорогу на красный свет, в результате чего и произошло ЧП. От полученных травм пешеход, не приходя в сознание, скончался на месте, - рассказали в. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.296 ч.2 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", назначены необходимые экспертизы, добавили в пресс-службе.