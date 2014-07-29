В Жамбылском районе Алматинской области в ночь перед окончанием священного месяца Рамадан местный житель обокрал мечеть. В ночь перед Оразой в Алматинской области обокрали мечеть. Преступника задержали по горячим следам, пишет Экспресс-К. Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, вором оказался 23-летний сельчанин. Будучи в изрядном подпитии, под покровом ночи он пробрался на территорию мечети, выломал пластиковое окно и похитил из общего зала ящик с пожертвованиями. Часть денег преступник потратил на спиртное и закуску, остальные стражи порядка вернули в мечеть. Точную сумму, находившуюся в ящике, служители мечети назвать затрудняются, так как ее не подсчитывали. Но пожертвований было много. В настоящее время задержанный водворен в ИВС Жамбылского района.