По словам, круглый стол проводится для сравнительного анализа теории и практики выдачи права частной собственности на земельный участок, права возмездного землепользования и рассмотрения фактов нарушения при выдаче разрешительных документов. - У нас с начала года около 10 предпринимателей получили земельные участки, - рассказала Калима Утешева. - И когда мы с ними разговаривали, они рассказали, что это длительная процедура, которая отнимает очень много времени. Еще одна проблема - это продление аренды земельного участка, выданного на праве временного возмездного пользования. Когда истекает срок аренды, у предпринимателей начинаются бессонные ночи, связанные с вопросом, продлят ему договор или нет. В чем причина и как нам можно решить проблемы, мы хотели бы узнать у специалистов. Мы уже внесли вопрос об изменении в национальную палату предпринимателей с тем, чтобы если у предпринимателя есть участок во временном землепользовании, и на нем у него строения, то есть он произвел затраты, тогда он пользуется преимущественным правом при продлении договора на новый срок. Мы вносили предложение, чтобы здесь было не заключение нового договора, потому что при новом заключении договора предпринимателям приходится снова собирать все документы, и опять эта процедура затянется на несколько месяцев. Мы предлагаем просто пролонгировать договор без собирательства документов, нужно, чтобы в законе было прописано, что если ему дали землю на время и он произвел затраты, к примеру, поставил павильон или что-то еще, чтобы он был уверен, что договор с ним будет продлен. По ее словам, в Уральске был случай, когда предприниматели поставили в парке культуры и отдыха сооружения, но земельный отдел не продлил договор, и ему пришлось все сносить. - Еще один пример: по улице Курмангазы "ИП Уланова" получила место под цветочный павильон, поставила его, появились рабочие места, и только предприниматель начал зарабатывать, как после истечения срока договора, который у нее был на 10 лет, ее обязали снести этот павильон, - продолжает Калима УТЕШЕВА. Между тем, по словамв законе нет понятия "продление или пролонгация". Но если в "Земельный кодекс" будут внесены изменения и можно будет продлять договор, то они в лице государственного органа будут только "за". Естественно, при условии, что со стороны предпринимателя не будет нарушений при пользовании землей или оплаты. - Если предприниматель планирует продлить договор аренды, то он заранее ходатайствует о продлении еще до окончания договора, - рассказывает. - Пишем ходатайство, и тут начинается волокита, нарушение сроков, мы месяцами, годами ходим, чтобы получить некоторые документы. По словам предпринимателя, государственные органы, несмотря на частые жалобы бизнесменов, продолжают нарушать сроки ответов на тот или иной документ. - Например, недавно, у нас землеустроительный проект был на проверке в отделе архитектуры г. Уральск, мы подали его 26 июня, - продолжает Елена Уланова. - Проходят все сроки, приходим, спрашиваем, ну когда же будет закончена проверка, а они говорят: "сколько надо, столько и будем проверять". Почти три недели проверяли. Приходила на прием к заместителю отдела архитектуры, он показывает на стопку папок и говорит "Вот он ваш, внизу". У вас вообще кто-нибудь регистрирует проекты? Там же есть срок, который истекает. - Землеустроительный проект был, правда, там не три недели шла проверка, а около 10-12 дней, - тут же ответил.- Были в проекте ошибки, мы их указали. через 2 дня принесли проект с исправлением. По словам Елены УЛАНОВОЙ, проект около трех недель находился на проверке в отделе архитектуры, сейчас уже вторую неделю он лежит в отделе земельных отношений, сроки в акимате никто не контролирует. - Мы написали заявление в акимат в январе нынешнего месяца, чтобы начать производство, уже 8-й месяц на носу, ответа до сих пор нет, - продолжает предприниматель. - У меня есть документ, который я подала в 2006 году, а акт получен только в 2013 . И эти случаи не единичны. Я везде жаловалась, неоднократно писала, но пока тщетно. - Дело в том, что в это время наш начальник был в Астане с генеральным планом города, и я физически не успевал ходить по заседаниям и работать, чтобы у нас не было просрочек, - сказал на это Жанбулат Умбеткалиев. - Для предпринимателей каждый день - это деньги, и нужно это учитывать, - сказала Калима УТЕШЕВА. Еще один вопрос, который также единогласно было решено включить в список, высылаемый в национальную палату предпринимателей, это согласование с соседями при перепланировке объекта под магазин, парикмахерскую и т.д. - Если я все делаю в рамках закона, не нарушая законы, нормативы, правила и прочее, то почему тогда я должен идти к соседу и кланяться ему, чтобы он дал свое согласие? - спросил бизнесмен Сергей ГУБЕР. - Если у меня все в рамках закона, то кому нужно это согласование? Как ответили представители госорганов, норму закона придумали не они, и если она будет пересмотрена и отменена в части согласования перепланировки с соседями, то они будут только рады, поскольку это порой замедляет их работу. Фото Медета МЕДРЕСОВА