Сегодня, 1 августа, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ посетили строящиеся в городе дороги, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Первым пунктом была дорога на поселок Деркул от улицы Есенжанова протяженностью 5200 метров.
- Подрядчиком этого участка является АО "Алматаинжстрой", - рассказывает аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ
. - Сейчас главной проблемой является закрытие деркульского моста через реку Чаган для начала ремонта. Если его закрыть, то жители не смогут выехать в город. Здесь нужно либо закончить саратовскую трассу, либо ремонтировать мост по одной полосе.
После ознакомления с ремонтными работами на трассе в поселок Деркул акимы поехали на участок трассы от Уральска до поселка Таскала. Протяженность капремонта - четыре километра.
Посмотрев качество строительства нового асфальта, аким региона предложил: пока идут работы, утопить провода под землю, чтобы не делать это повторно.
- Сейчас идет капитальный ремонт дороги на Таскалу, проект этот мы ждали долго. И вот эти висящие провода надо убрать, в будущем, при уточнении проекта, предусмотреть замену бетонных столбов и установку энергосберегающих лампочек. Здесь будет шире дорога, четыре полосы будет, нужно предусмотреть освещение по обе стороны.
Как было сообщено, материалы для реконструкции этой дороги завезены на 80 процентов, расширение составит 14 метров. Кроме того, будет улучшен конструктив асфальта - нагрузка на ось составит 13 тонн.
- Я даю гарантию минимум на пять лет, что после нашей сдачи на таскалинской дороге не нужно будет ничего не переделывать, - заявил директор подряной компании - ТОО "Юнисерв" Нургазы САТБАЕВ. - 10 августа начнем класть асфальт.
Главный проект в Уральске – реконструкция дороги по улице Алматинская.
- Сейчас мы уже начали класть асфальт, но воду пока жителям не дали, потому что хлорируем новую трубу. На следующей неделе будет проведена последняя экспертиза воды и если вода пригодна для питья, то подадим в дома, - говорит директор подрядной организации ТОО "АзияТехСтрой". - На время, пока не было воды, мы установили дополнительные колонки на улице. Когда водопровод откроем, то лишние колонки мы уберем.
По словам подрядчика, все работы они обещают закончить к середине сентября.
После экскурсии с ходом работ аким области каждого подрядчика попросил не торопиться с работами, чтобы это не повлияло на качество дороги.
- 20 млрд на три года на ремонт дорог нам дали. В этом году 6 освоили, в следующем 7 млрд и в 2016 году - еще 7 млрд тенге. Если финансирование будет проходить такими темпами, то в ближайшие годы мы закончим дороги в направлении Сайхина, Жанибека, Казталовки и Жангалы. В этом году мы закрываем 2 района - это Каратюбинский и Чингирлауский, - сказал аким ЗКО, резюмируя встречу с подрядчиками.
Ремонт дороги на Деркул начался только на днях от улицы Есенжанова.
Ремонт прямой дороги на саратовскую трассу
Выход на саратовскую трассу
Свежий асфальт выглядит пока что идеально, он предназначен выдержать большегрузы
Ремонт саратовской трассы. Ногаеву не понравились висящие провода
Саратовская трасса со стороны СХИ
На реконструкцию дороги "Уральск-Таскала" подрядчик в лице директора "Юнисерв" Нургазы САТБАЕВ дает пять лет гарантии
Реконструкция улицы Алматинская
На Алматинской улице сначала меняли водопроводные сети
Строительство правого поворота на пересечении улиц Сырым Датова и Шолохова
