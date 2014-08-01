Сегодня, 1 августа, в городском уголовном суде жителя Уральска арестовали за совершение особо тяжкого преступления, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   arest_ubistvo Как сообщили в суде, 29 июля в 10 часов утра 49-летний Бауыржан БЕКЕСОВ на почве выяснения семейных отношений нанес своей матери Джумабаевой 1937 г.р. смертельные ранения. - Обвиняемый нанес колото-резанную рану кухонным ножом в левую область живота.  Не вынимая рукоятки ножа из раны, мужчина провел нож в область сердца. Это явилось причиной смерти Джумабаевой. После этого обвиняемый, переодевшись в чистую одежду, скрылся с места преступления. – рассказала судья Найля ДЖУНУСОВА. Бауыржана БЕКЕСОВА обвиняют по статье 96, части 1 УК РК. В ходе следствия мужчина не отрицал своей вины в содеянном. Следствие продолжается, мужчина находится под арестом.