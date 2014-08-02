Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 августа в недавно созданном областном управлении по инспекции труда был назначен руководитель Жанат АСАНТАЕВ. Его новому коллективу представил аким области Нурлан НОГАЕВ. oxrana В свою очередь Жанат АСАНТАЕВ поблагодарил за оказанное доверие, пообещав, что задачи, поставленные перед управлением, будут выполнены на должном уровне. Жанат АСАНТАЕВ родился в 1970 году в селе Мерке Меркенского района Жамбылской области. В 1993 году окончил Алматинский филиал Жамбылского технического института легкой и пищевой промышленности, в 2002 году – международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссауи, по специальности – инженер-технолог, юрист. С 28 января 2014 года работал руководителем отдела анализа и контроля аппарата акима Западно-Казахстанской области. Также 1 августа Нурлан НОГАЕВ представил нового руководителя и коллективу областного управления культуры, архивов и документации. Им стал Даулеткерей КУСАИНОВ.   фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Напомним, что до этого Даулеткерей КУСАИНОВ занимал должность заместителя руководителя этого ведомства. Прежний руководитель управления 64-летний Айдар БАТЫРХАНОВ занимал эту должность с июня 2003 года, и вчера же его назначили директором областного историко-краеведческого музея.    