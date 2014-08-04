И в бизнесе этот вопрос тоже актуален. У каждой компании, как и любого человека, есть цель, мечта, которую предприятие желает достичь. Когда цель компании звучит как "заработать больше", это не цель. Важно, чтобы в цели присутствовало желание помочь, принести пользу людям, обществу. Например, для мебельных салонов больше подходит "создавать уют для семьи, обеспечивая их комфортной мягкой мебелью". Для меня, как для любой женщины, важен уют в доме. Я понимаю, что в этом мне могут помочь профессионалы, и, конечно, я обращусь туда, где на первом месте забота и желание помочь, а не обогатиться за счет клиента. Наша же компания обеспечивает бесперебойное движение автотранспорта, предоставляя необходимые автозапчасти. На самом деле, мы открываем бизнес для того, чтобы решать проблемы клиентов, помогать партнерам, от этого выигрывают все. Люди остаются довольными и счастливыми от хорошо сделанной работы бизнесменов, когда они получают то, что ожидали от нас. В те магазины, где тебя прекрасно обслуживают, дают то, что тебе необходимо именно сейчас, клиент всегда внесет в обмен не только деньги, но слова благодарности. Проверено на практике - такой магазин будет только расширяться. Всю ценность компании могут оценить только люди: насколько мы ценны, насколько мы нужны и хорошо ли им от нашей работы. Несмотря на свою занятность, бизнесмены находят время и на социальные проекты. Немалое количество предпринимателей принимают активное участие в жизни села, района, города и страны, и за это им нужно отдать должное признание. Я знаю, что не одна наша компания оказывает финансовую поддержку детям, спортсменам, людям старшего поколения, когда к ним обращаются за помощью. Но помимо финансов, школьникам, молодежи нужна наша поддержка, наши знания, наш практический опыт ведения бизнеса. Оканчивая учебные заведения, у них возникает вопрос: а куда пойти учиться или куда пойти работать? Успешный бизнесмен в этом может помочь - мы можем дать данные из своей практики, из жизни, что востребовано и помочь выбрать то направление, которое принесет пользу не только молодежи, но и стране в целом. Это только маленькая часть того, на что способны бизнесмены и не только люди бизнеса. Надо делать это сейчас, время не ждет. Мы можем очень многое успеть и принести еще больше пользы, несмотря на нашу занятость, несмотря на различные трудности в жизни, несмотря на те барьеры, которые возникают на пути перед нами. А для чего тогда мы нужны? Ценность не в знаниях, а в проделанной работе, которая принесла пользу большинству и за которую тебе будут благодарны. Для размышлений можно спросить у себя: "А в чем моя ценность и ценность моей компании для общества, для страны?".