Нарушения на 16 млрд тенге выявил счетный комитет в Актюбинской области

Счетный комитет сообщил об итогах контроля полноты и своевременности поступлений в бюджет, использования средств республиканского бюджета и соблюдения стандартов государственного финансового контроля в Актюбинской области. По данным пресс-службы счетного комитета, в результате контрольных мероприятий в Актюбинской области выявлены нарушения бюджетного, налогового и иного законодательства на общую сумму 25,4 млрд тенге, из них финансовые нарушения составляют 16 млрд тенге. Возмещению подлежит 163,8 млн тенге. В ходе контроля в бюджет возмещено 138,6 млн тенге. В ведомстве отмечают, что в Актюбинской области при использовании средств республиканского бюджета имеются системные проблемы и недостатки. - В частности, при планировании бюджетных инвестиций администраторами программ не соблюдалась последовательность процесса планирования, отсутствовали расчеты к бюджетным заявкам. Инвестиционные проекты реализовывались без технико-экономического обоснования, что привело к необоснованным затратам республиканского бюджета, - говорится в сообщении пресс-службы СК. По данным комитета, в 2013 году в Актюбинской области на создание 5 тысяч рабочих мест было затрачено 317 млрд тенге, то есть 63 миллиона на одно рабочее место. При этом в рамках госпрограммы ФИИР на 2010-2014 годы стоимость создания одного рабочего места составляет 22-24 млн тенге. Выявлены нарушения законодательства о государственных закупках на общую сумму более 10 млрд тенге, в том числе по управлению строительства области - на 6,2 млрд тенге, управлению пассажирского транспорта - на 2,1 млрд тенге. Также отмечен недостаточный уровень налогового администрирования, снижение доли собственных доходов области. Выявлены факты инициирования налоговыми органами процедур банкротства без принятия мер принудительного взыскания налоговой задолженности. Счетным комитетом акиму Актюбинской области поручено принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, а также решению вопросов ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства. Отдельные материалы контроля будут направлены в правоохранительные органы. В целом, по итогам контроля в СК пришли к выводу, что «основные цели программы развития территории по социально-экономическому развитию Актюбинской области в полном объеме не достигнуты. Создание соответствующих благоприятных условий для жизнедеятельности населения в части оказания социальных услуг, совершенствования всех форм инфраструктуры должным образом не обеспечено. Соответствующие меры по созданию необходимой инфраструктуры по развитию предпринимательской деятельности и улучшению конкурентной среды в целом не принимаются. Кроме того, потенциал региона по формированию и функционированию производств, способствующих диверсификации экономики области, в полном объеме не используется”.