Свои заработанные деньги ждут около 20 рабочих этой строительной компании. Каждому из них работодатель задолжал в среднем по 300 000 тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». zabastovka_mg 01 Устав от бесконечных обещаний, рабочие решили штурмовать офис компании. Однако из этого ничего не вышло. Двери людям никто не открыл. - Мы с мая месяца не получаем наши кровно заработанные деньги. Скоро сентябрь начинается, детей надо в школу готовить, а у нас даже на хлеб денег нет! В компании даже не разговаривают уже с нами. Это же беспредел! - возмущается один из строителей Мади БИМУРЗИН. Чуть позже к толпе возмущенных строителей подошел главный инженер компании. Правда, мужчина не был настроен на диалог и вместо того, чтобы успокоить людей, стал их разгонять. Но все же потом взял себя в руки и пообещал, что в течение дня все долги по зарплате будут выплачены. - Все вопросы сегодня в течение дня решатся. Все. Больше никаких комментариев! - отрезал главный инженер компании Сарсен СИСЕМБИН. Строители же уже не верят словам руководства. Они готовы сидеть у порога офиса до тех пор, пока им, наконец, не выплатят долги. zabastovka_mg 02