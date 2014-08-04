Корреспондент портала "Мой ГОРОД" направил официальный запрос в ДВД, чтобы узнать, как завершились случаи ДТП, в которых были виновны полицейские. Напомним, 20 июня на перекрестке проспекта Евразии и улицы Курмангазы произошло ДТП, которое спровоцировала полицейская машина. Машина сотрудников УАП ДВД врезалась в пассажирский автобус. UDP_DTP10 По словам очевидцев, маршрутный автобус №20 ехал по Курмангазы в сторону вокзала, когда внезапно на перекрестке в передний бок ему влетела полицейская патрульная машина с бортовым номером «131». Из ответа на запрос в УАП ДВД ЗКО стало ясно, что за совершение данного ДТП сотрудника адмполиции не лишили прав. С водителя взыскали штраф в размере 10 МРП и объявили строгий выговор с занесением в личное дело. 1 апреля ДТП произошло по улице Абулхаир хана в районе кинотеатра «Казахстан». Водитель «УАЗ» (таблетка) направлялся в сторону центра и остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В это время в него сзади врезался автомобиль «ВАЗ-2107» с бортовым номером 204, принадлежащий управлению административной полиции ДВД ЗКО. gai5 Водитель "ВАЗ-2107" также отделался строгим выговором и штрафом в 10 МРП.