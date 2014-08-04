Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областную транспортную прокуратуру. poezd31 Как отмечено в сообщении, главной транспортной прокуратурой окончено расследованием и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 295 УК по факту крушения 19 апреля 2014 года в Кызылкогинском районе Атырауской области пассажирского поезда сообщением «Алматы-Атырау», в ходе которого пассажирам причинены средний и лёгкий вред здоровью. В ходе следствия, проведенном специальным прокурором главной транспортной прокуратуры, установлено, что все вагоны находились в исправном техническом состоянии, в 2013 году прошли плановые виды ремонта, а в 2014 году техническое обслуживание на специализированных предприятиях. Предрейсовое техническое обслуживание состава производилось работниками Атырауского участка «АО «Вагонсервис» с составлением формы ВУ-46 без замечаний. После крушения данного поезда комиссионно с участием ревизоров Актюбинского, Атырауского участка, представителей АО «Вагон-Сервис», «РемПВ-2» осмотрены механизмы и узлы вагонов, отклонений от норм не выявлено. Действия машиниста и его помощника по применению экстренного торможения являются правильными и соответствуют нормам ведомственной инструкции. Причиной крушения пассажирского поезда явилось внезапное искривление железнодорожного пути, которое было обусловлено проведением накануне некачественным, с нарушением действующих инструкций и регламента, текущих ремонтных работ на данном участке. К аналогичному выводу о причинах крушения пришли комиссия АО «НК «КТЖ», а также специалисты комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций. В качестве обвиняемых по делу привлечены начальник участка Укрупненной Атырауской дистанции пути Ж. (непосредственно проводил ремонтные работы) и заместитель начальника данной дистанции пути Н. (ответственный за содержание, состояние и проведение текущего ремонта). Уголовное дело направлено в суд Кызылкогинского района Атырауской области.