К визиту президентов двух стран Казахстана и России в Атырау ведутся крупномасштабные строительные работы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». С «нуля» строят здание для официальной встречи и проведения межрегионального форума, так же как и выставочный центр. Более двух млрд тенге уже потратили на дороги. Все это бюджетные средства. Капитальный ремонт железнодорожного вокзала взяла на себя национальная компания «Казахстан темир жолы», выделили на это 583 млн тенге. По сведениям основного подрядчика ТОО «БК и Ко», работы будут завершены в срок, то есть к визиту высоких гостей. zzz - До конца сентября мы завершим основные работы. Уже поменяли электроснабжение здания, отопительную и вентиляционную системы. Укрепили перроны, сейчас будем стелить брусчатку. Преобразятся и тоннели, там тоже ожидается ремонт, а стены будут разрисованы местными художниками, - сказал директор ТОО Марат АХМЕТОВ. По планам подрядчиков, изменится и внешняя часть вокзала. Теперь здесь установят алюминиевый витраж. В связи с чем увеличится внутренняя крытая территория здания вокзала. В принципе, примерный вид будущего обновленного вокзала можно судить по железнодорожному вокзалу Актобе. Данная компания также проводила ремонт актюбинского вокзала и проект в Атырау практически его повторяет. Стоит напомнить, что здание железнодорожного вокзала, введенного в строй в 1972 году, в последний раз ремонтировался в 2001 году. zzz1