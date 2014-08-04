Сегодня в акимате Атырауской области прошло награждение людей, отличившихся в ликвидации ЧС 19 апреля 2014 года. nagrady Именно в этот день на участке Макат-Сагиз пассажирский поезд «Алматы-Атырау» сошел с рельсов. Из 19 вагонов пассажирского состава, в которых находились 612 человек, 13 вагонов сошли с рельсов. В общей сложности пострадали 70 человек, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Из-за ЧС было приостановлено движение 9 пассажирских и 34 товарных составов. Но оперативная работа различных ремонтных служб позволила уже через 13 часов завершить восстановительные работы и открыть движение. Награждая отличившихся аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ поблагодарил их и отметил слаженную работу всех структур. - Только благодаря оперативной работе и знаниям наших людей спасателей, медиков, работников всех служб, данное ЧП обошлось без человеческих жертв. Отдельная благодарность и нашим солдатам, которые в этом поезде направлялись к месту службы, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Действительно, этим рейсом на службу направлялись 52 призывника, солдаты-срочники пограничной службы КНБ. Все они активно приняли участие в спасательной операции. Восемь из них были отмечены нагрудными знаками МЧС, остальные - благодарственными письмами акима области. Это, так сказать, их первые награды. В целом, сегодня в акимате награды получил 21 человек. Медалями «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» были награждены аким Макатского района Ерболат УМАРОВ, ефрейтор Жасулан РАЙЫМБЕКОВ, младший сержант Азамат БИМУКАШЕВ. nagrady1