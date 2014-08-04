nos Иллюстративное фото с сайта medweb.ru Как стало известно, инцидент произошел 28 мая текущего года. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый пришел в здание компании "Казвторчермет", который находится в Желаево, вошел в служебное помещение, схватил свою подругу (по некоторым данным, уже бывшую подругу) за голову и ударил ее головой об стол. После этого мужчина вцепился женщине в волосы и откусил ей кончик носа. Разъяренного мужчину задержали охранники предприятия и вызвали полицию. Женщине вызвали машину скорой помощи. В больнице пострадавшей пытались пришить откушенный нос, но безуспешно. Женщина уже перенесла несколько пластических операций, впереди ее ожидает еще. В отношении обвиняемого было возбуждено дело по статье 103 части 2 УК РК. Сейчас он находится под арестом. Дело ведет судья Уральского городского суда Гульнара ГИМАДУТДИНОВА.