ДТП произошло в районе поселка Селекционный, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 августа, около 9 утра в районе поселка Селекционный произошло ДТП с участием скутера и автомобиля "Мазда".. - Я ехал в сторону поселка, объезжал кочки и выехал на «встречку». Не увидел "Мазду" и столкнулся, - говорит водитель скутера Павел. На место происшествия прибыла карета "скорой", которая госпитализировала мотоциклиста с травмами легкой степени. Участники ДТП ждут приезда дознавателей. Фото Медета МЕДРЕСОВА