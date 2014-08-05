Фото из архива "МГ".По версии следствия, Насипкали МАШАНОВ, работая директором ТОО «Батыс-Табигат», который занимается транспортировкой и утилизацией буровых отходов с нефтяных месторождений, в период с 2011-2012 годы, несмотря на отсутствие у предприятия собственного полигона по утилизации отходов, предоставил подложные экологические и разрешительные документы, сдал конкурсную заявку на участие в тендере для вывоза и размещения отходов производственной деятельности на Федоровском блоке. В конце 2012 года без заключения договоров он нанял водителей грузовых транспортных средств, которые вывозили отходы бурового шлама и размещали его на землях сельскохозяйственного назначения Зеленовского района ЗКО, на расстоянии 4-6 километров от села Кирсаново. Согласно экономическому расчету, размер ущерба от самовольного размещения отходов и загрязнения природы составил 119 миллионов 343 тысячи тенге. Суд признал МАШАНОВА виновным в злоупотреблении полномочиями, нарушении экологических требований и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, а также взыскать с подсудимого в доход государства сумму ущерба в размере 119 343 680 тенге. По статье 325 УК РК - "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" экс-директор был оправдан, в виду недоказанности его вины. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.