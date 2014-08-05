Удивительный арбуз растет в огороде у жительницы села Жалпактал Катимы Избасаровой. На ягоде ясно написаны все 29 букв арабского алфавита. arbuz Удивительный арбуз растет в огороде у жительницы села Жалпактал Катимы Избасаровой. На ягоде ясно написаны все 29 букв арабского алфавита. О том, что у нее в огороде растет необычный арбуз Катима апай рассказала нам, позвонив в редакцию. В тот же вечер мы поехали к ней в гости, чтобы своими глазами взглянуть на чудо природы. - Два-три дня назад я пошла в Жалпакталскую мечеть, чтобы почитать тарауих намаз. Пока длилась служба, у меня перед глазами почему-то стоял мой огород. Вернувшись домой, я как обычно занялась поливкой грядок. Неожиданно мой взгляд упал на арбуз, на котором как будто было два глаза. Приглядевшись, я увидела под этими «глазами» какие-то черточки, похожие на арабскую вязь. Я вынесла из дома коран и, сравнив надписи, поняла, что на арбузе арабские буквы. Мой сосед Бахрам знает арабский алфавит, он подтвердил, что на арбузе действительно арабские буквы, причем почти весь алфавит. Я показала арбуз и сельскому имаму, который также сказал, что на ягоде ясно читаются все 29 букв арабского алфавита. С каждым днем буквы становятся все крупнее… Сейчас удивительный арбуз Катимы апай весит примерно 5-6 килограмма. Женщина с нетерпением ждет, когда арбуз полностью созреет. Арбуз с алфавитом стал диковинкой для всего села. Сельчане не удивляются лишь тому, что арабские буквы появились на арбузе, выращенном Катимой Избасаровой: женщина она очень уважаемая, с чистой душой и помыслами, пять раз в день совершающая намаз… Источник www.zhaikpress.kz