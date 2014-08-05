Как сообщили в оперативно-спасательном отряде ДЧС, 4 августа в дежурный отдел поступило сообщение от жительницы Уральска. Женщина рассказала о том, что ее 2-летний сынишка надел на шею кольцо от автомобильных запчастей. Прибыв на адрес, спасатели увидели, что у малыша на шее железное кольцо, края которой были очень острыми. - Мать была в панике, но мальчишка держался молодцом, - рассказали спасатели. Поскольку с подобными случаями спасатели встречались уже не раз, они без вреда здоровью мальчика освободили ему шею. - Психологи говорят, что в каждом ребенке живет большой исследователь, и во избежание подобных случаев просим родителей не оставлять детей без присмотра ни дома, ни на улице, - говорят спасатели. Фото предоставлено пресс-службой ОСО ДЧС ЗКО.