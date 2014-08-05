Напомним, днем 28 июня на улице Некрасова водитель «Тойоты» сбил на «зебре» 73-летнюю Розу АЙДАРОВУ и ее 6-летнюю внучку. Обе пострадавшие получили травмы головы. Ребенок сейчас получает амбулаторное лечение, а пенсионерка находится в тяжелом состоянии в БСМП. Между тем, родные пострадавших утверждают, что за все это время водитель «Тойоты» ни разу не поинтересовался здоровьем сбитых пешеходов, а полицейские все еще не могут разобраться, кто виноват в случившемся. Они опасаются, что автомобилист не понесет должного наказания. - Состояние оценивается как тяжелое. Уровень сознания - кома 1. Дыхание поддерживается через аппарат, кормление через зонт, - рассказал лечащий врач Максут ЕРКЕБАЕВ. - Уже 39 дней прошло, а следователи до сих пор возятся. Две экспертизы провели, но никак не могут вину водителя подтвердить. Мне кажется, они нарочно тянут время, чтобы потом тихо и молча все это прикрыть. А водитель даже ни разу не пришел, не спросил как здоровье моей матери и дочери. Да просто бы прощения попросил! - говорит сын Сат АЙДАРОВ.