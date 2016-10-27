Под всеобщую программу приватизации государственный актив с 77-летним стажем попал ещё год назад. Десятками лет мастерские предприятия капитально ремонтировали двигатели гражданских самолётов и вертолётов практически всего СССР. Не сказать, что в последние годы загруженность на предприятии была стопроцентной, но работа двум сотням сотрудников находилась. Согласно финансовой отчётности, доход авиаремонтного завода №406 был стабильный, в 2014 году он составила более 763 миллионов тенге. Впрочем, государство, в лице АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» (дочерняя структура «Самрук-Казына») посчитало нужным выставить свою долю в предприятии на торги. Правда, владело оно всего 3,99% акциями. Львиная же доля – 94,32% - принадлежит английской компании «Er troika ltd». Вот от этих самых почти 4% и поспешили избавиться в этом году. Аукцион по продаже лота объявлялся дважды: 31 августа и 29 сентября. Начальная стоимость 54 миллиона 201 тысяча тенге (в такую сумму оценили реализуемый объект независимые эксперты). Правда, желающих приобрести пакет акций так и не нашлось. Чтобы побыстрее избавиться от акций, было решено провести аукцион на понижение цены. 27 октября покупатель всё же объявился, правда, имя его пока не объявили. Известно, что приобрели акции всего лишь за 26 миллионов 760 тысяч тенге.