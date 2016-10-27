Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе областного суда сообщили, что приговором Уральского городского суда Шукуров и Насыров были признаны виновными по статье 366 ч.3 п.2 УК РК "Получение взятки". - Дорожные полицейские Шукуров и Насыров в сентябре этого года, находясь на службе по автодороге Уральск-Озинки, получили взятку в размере 5 тысяч тенге от нарушившего ПДД водителя за непривлечение его к административной ответственности. Подсудимые свою вину признали, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. Суд признал полицейских виновными и назначил им наказание в виде штрафа в 70-кратном размере от суммы взятки, то есть по 350 тысяч тенге каждому с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и госорганах. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.