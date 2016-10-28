В социальной сети пользователь Guzel Maili выложила фото переполненного и оттого просевшего и накренившегося автобуса, куда не влез даже кондуктор. Маршрутный автобус №12, проходящий по центральной улице Сатпаева, еле сдвинулся с места, он был забит пассажирами. Судя по фото, в него с трудом влез даже сам кондуктор. Под постом указано время, в которое был сделан снимок, – 8.35 утра – в час пик, когда все люди едут на работу и учебу. Пассажиры поделились, что спасателями для тех, кто попросту не поместился в автобус, являются таксисты, которых в Атырау более чем достаточно. - Один человек на остановке ищет себе еще троих попутчиков до одного и того же пункта назначения, мы складываемся по 100 тенге, так и доезжаем до нужного места, - делятся опытом пассажиры.