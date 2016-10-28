Такое решение было вынесено судом №2 города Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Безымянный 26 октября судья Арман НАЗАРОВ удовлетворил иск акимата Уральска об истребовании незаконно захваченного земельного участка в центре города у УНДАГАНОВА. - Изъять у Муслима УНДАГАНОВА самовольно занятый земельный участок по адресу: город Уральск, улица Садовая, 75, который находится в государственной собственности. Обязать ответчика освободить участок, а также снести все строения, возведенные на нем, - сообщили в суде. Напомним, бывшего руководителя управления спорта ЗКО Муслима УНДАГАНОВА в 2014 году приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хищение более 170 млн тенге.