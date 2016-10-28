Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заведующего сектора благоустройства ЖКХ, ПТ и АД Мираса МУЛКАЙ, сейчас уже разрабатываются проекты, где будет использовано светодиодное освещение. - Мы планируем обеспечить 16 объектов светодиодами. Среди них мост в сторону поселка Пойма, а также Самарская и Саратовская трассы. На все это будет потрачено около одного миллиарда тенге, - отметил заведующий сектором благоустройства Ж. Между тем, на сегодняшний день светодиодное освещение установлено по проспекту Евразия от улицы Чагано-Набережная до остановки "Вторая база" по улице Правдухина (район НИШ - прим. автора). - Светодиоды являются энергосберегающими источниками света, и их использование позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с лампами накаливания. Светодиодные лампы потребляют почти вдвое меньше электроэнергии, чем обычные. Соответственно, они выгоднее для городского освещения, - рассказал. По словам Изимхана НУРУШЕВА, светодиодное освещение значительно снижает трудозатраты на обслуживание. Одна такая лампа служит около пяти лет.