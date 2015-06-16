Актюбинский суд принял решение арестовать счета и имущество в Астане депутата Ундиргенова

В итоге арестовано почти 80 миллионов тенге, которые бизнесмен хранил в различных расчетных и депозитных счетах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". А также суд санкционировал арест почти 800 000 долларов, которые лежали на счету кассира автопарка. По данным прокуратуры Актюбинской области, женщина рассказала, что эти деньги принадлежат Ундиргенову. Вместе с наличностью арестованы также квартира, гараж и земельный участок в городе Астана. Адвокат подсудимого депутата не стал общаться с прессой, сказав лишь, что будет обжаловать решение суда. Напомним, 16 июня, по данным прокуратуры, ст