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Происшествия Социум

Актюбинский суд принял решение арестовать счета и имущество в Астане депутата Ундиргенова

В итоге арестовано почти 80 миллионов тенге, которые бизнесмен хранил в различных расчетных и депозитных счетах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". А также суд санкционировал арест почти 800 000 долларов, которые лежали на счету кассира автопарка. По данным прокуратуры Актюбинской области, женщина рассказала, что эти деньги принадлежат Ундиргенову. Вместе с наличностью арестованы также квартира, гараж и земельный участок в городе Астана. Адвокат подсудимого депутата не стал общаться с прессой, сказав лишь, что будет обжаловать решение суда. Напомним, 16 июня, по данным прокуратуры, ст
gorod
Актюбинский суд принял решение арестовать счета и имущество в Астане депутата Ундиргенова
В итоге арестовано почти 80 миллионов тенге, которые бизнесмен хранил в различных расчетных и депозитных счетах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
arest
arest
 А также суд санкционировал арест почти 800 000 долларов, которые лежали на счету кассира автопарка. По данным прокуратуры Актюбинской области, женщина рассказала, что эти деньги принадлежат Ундиргенову. Вместе с наличностью арестованы также квартира, гараж и земельный участок в городе Астана. Адвокат подсудимого депутата не стал общаться с прессой, сказав лишь, что будет обжаловать решение суда. Напомним, 16 июня, по данным прокуратуры, стало известно, что в Астане на имя бизнесмена зарегистрированы квартира, земельный участок, гараж, а также частный дом.
депутат

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