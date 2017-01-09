В начале декабря возмущенные торговцы жаловались на руководство КТЖ. После летних терактов железнодорожное начальство внезапно задумалось о мерах безопасности на вокзале. В частности, арендаторов, торгующих на территории вокзала неожиданно решили выставить на улицу, а бутики демонтировать. Планировалось оставить только порядка 18 киосков из 60. В местном филиале АО «КТЖ» объясняли новые требования тем, что после июньских событий спецслужбы приказали усилить охрану стратегического объекта. На местах прежних бутиков планировалось открыть досмотровые кабинеты. А предпринимателям же посоветовали найти места в других торговых точках либо сменить сферу деятельности, но у бизнесменов такие рекомендации вызвали негодование. Многие перед новым годом как раз закупили в долг товар с расчетом, что к праздникам сделают хорошую выручку. В итоге, возмущенные арендаторы стали жаловаться журналистам. После этого предпринимателям дали отсрочку. Железнодорожное начальство продлило с ними договор до конца марта. - Договор с арендаторами продлен до первого квартала этого года и конкурс будет проводиться уже в марте, т.е. в дальнейшем арендаторов на вокзал будут допускать только через тендер. Все решалось в присутствии самих предпринимателей, представителей АО «КТЖ» и сотрудников транспортной прокуратуры, - прокомментировала ситуацию старший прокурор Актюбинской транспортной прокуратуры Дана Конырбаева.