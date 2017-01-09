Из-за обильных снегопадов этой зимой все дворы Уральска завалило снегом. Машины буксуют, люди по колено тонут в рыхлом снегу. КСК не имеют на своем балансе спецтехники для уборки и вывоза снега, однако и дворники не особо стараются в этом вопросе. Сейчас на помощь КСК пришло ТОО "Жайык таза кала", работники которого, по словам их руководителя, уже вывезли снег со дворов многоэтажек в 5, 7 и 9 микрорайонах. opros_mg-01-09