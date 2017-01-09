Несмотря на то, что на всех новых остановках полицейские ДВД ЗКО установили видеонаблюдение, уральцы не перестают клеить на них свою рекламу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из инстаграма uralskakimat Фото из инстаграма uralskakimat Новые остановочные павильоны в Уральске появились еще в конце лета 2016 года, а камеры на них стали устанавливать в начале декабря. Видеонаблюдение было решено установить для пресечения нарушений общественного порядка. Однако расклейщиков рекламных объявлений никак не настораживает тот факт, что за ними наблюдают полицейские. В акимате Уральска отметили, что появились первые случаи, когда на новых стеклянных остановочных павильонах были наклеены различные объявления. - Согласно статье 505 КоАП РК нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф. На физических лиц - в размере 20 МРП, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации - 30 МРП, на субъекты среднего бизнеса - 40 МРП и на крупный бизнес - 100 МРП, - напомнили в акимате Уральска.