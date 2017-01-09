Фото из инстаграма uralskakimat Новые остановочные павильоны в Уральске появились еще в конце лета 2016 года, а камеры на них стали устанавливать в начале декабря. Видеонаблюдение было решено установить для пресечения нарушений общественного порядка. Однако расклейщиков рекламных объявлений никак не настораживает тот факт, что за ними наблюдают полицейские. В акимате Уральска отметили, что появились первые случаи, когда на новых стеклянных остановочных павильонах были наклеены различные объявления. - Согласно статье 505 КоАП РК нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф. На физических лиц - в размере 20 МРП, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации - 30 МРП, на субъекты среднего бизнеса - 40 МРП и на крупный бизнес - 100 МРП, - напомнили в акимате Уральска.