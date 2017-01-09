Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Бокейординского и Жангалинского районов обнаружены 33 туши отстреленных сайгаков с отпиленными рогами. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 30 декабря 2016 года, при проведении рейда на территории Жанаказанского сельского округа были замечены мужчины в масках, которые оказали вооруженное сопротивление и скрылись на снегоходах. На месте происшествия было обнаружено 14 туш сайги. - Кроме того, 4 января на территории Бокейординского района ЗКО в 9 км от поселка Урда сотрудники инспекции лесного хозяйства ЗКО обнаружили 19 отстреленных туш самцов сайги со спиленными рогами, - дополнили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 337 ч.4 УК РК "Незаконная охота". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Напомним, в конце декабря 20 тысяч сайгаков стали мигрировать к барханам ЗКО из-за большого количества снега в степях.